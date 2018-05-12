Дания одержала третью победу подряд на ЧМ

Дания одержала третью победу подряд на домашнем ЧМ-2018, обыграв Южную Корею

Сборная Дании выиграла третий подряд матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в её стране. Во встрече группы B в Херинге хозяева турнира переиграли команду Южной Кореи со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Для датчан эта победа стала четвёртой на турнире в шести матчах. Южнокорейцы потерпели шесть поражений на нынешнем чемпионате мира и покинули элитный дивизион мирового хоккея.