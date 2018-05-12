Голкиперу белорусов стало стыдно возвращаться домой

Голкипер сборной Белоруссии Виталий Трус прокомментировал шестое подряд поражение на чемпионате мира по хоккею в Дании, после которого команда потеряла шансы на сохранение прописки в высшем хоккейном дивизионе.

«Как теперь возвращаться в страну? Стыдно. Наверное, я в прошлый раз погорячился со словами, что нас не пустят. Пустят, конечно, но стыдно. Можно было цепляться, со всеми можно было. Ничего нам не хватило — ни игры в обороне, ни в нападении, ничего», — приводит слова Труса «Чемпионат».

Он отметил, что не понимает, как после такого, можно будет настроиться на заключительный матч турнира.

«Будем играть хотя бы за свою фамилию, за герб, за флаг, за родителей. Конечно, нам не хватает опыта в команде, не хватает лидеров. Где их брать — неизвестно. Мы пытаемся быть командой в раздевалке, все разговариваем, подбадриваем друг друга. Но у нас не вышло достучаться до самих себя», — добавил хоккеист.

Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии покинула высший хоккейный дивизион.