Ещё
Россия назвала состав на матч со Швейцарией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия назвала состав на матч со Швейцарией на ЧМ по хоккею 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная России по хоккею объявила состав на пятый матч чемпионата мира 2018 года в Дании против команды Швейцарии. Об этом сообщает "Советский спорт".
Впервые на нынешнем мировом первенстве за российскую сборную сыграет форвард Никита Гусев.
Состав сборной России по хоккею:
Кошечкин (Шестеркин);
Киселевич — Гавриков, Гусев — Дацюк — Капризов;
Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
Яковлев — Береглазов, Дадонов — Андронов — Мамин;
Трямкин, Барабанов — Каблуков — Шалунов, Михеев.
Ранее сборная Белоруссии потерпела поражение от команды Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года.
Газета.Ru: последние новости
Коробов: сборная Белоруссии по хоккею на ЧМ не имела сплоченного коллектива Сборная Швеции разгромила команду Белоруссии на старте чемпионата мира Стали известны возможные кандидаты в вице-премьеры
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британских фанатов обучили, как надо пить с русскими76
Голкиперу белорусов стало стыдно возвращаться домой30
В России вступились за разоблачителя допинга43
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко605
Медведев породил новый анекдот про Мутко507
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение