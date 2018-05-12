Россия назвала состав на матч со Швейцарией

Сборная России по хоккею объявила состав на пятый матч чемпионата мира 2018 года в Дании против команды Швейцарии. Об этом сообщает "Советский спорт".
Впервые на нынешнем мировом первенстве за российскую сборную сыграет форвард Никита Гусев.
Состав сборной России по хоккею:
Кошечкин (Шестеркин);
Киселевич — Гавриков, Гусев — Дацюк — Капризов;
Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
Яковлев — Береглазов, Дадонов — Андронов — Мамин;
Трямкин, Барабанов — Каблуков — Шалунов, Михеев.
Ранее сборная Белоруссии потерпела поражение от команды Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года.