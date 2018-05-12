Россия назвала состав на матч со Швейцарией на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею объявила состав на пятый матч чемпионата мира 2018 года в Дании против команды Швейцарии. Об этом сообщает "Советский спорт".

Впервые на нынешнем мировом первенстве за российскую сборную сыграет форвард Никита Гусев

Состав сборной России по хоккею:

Кошечкин (Шестеркин);

Киселевич — Гавриков, Гусев — Дацюк — Капризов;

Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

Яковлев — Береглазов, Дадонов — Андронов — Мамин;

Трямкин, Барабанов — Каблуков — Шалунов, Михеев.

Ранее сборная Белоруссии потерпела поражение от команды Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года.