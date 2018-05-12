Россия будет мстить

Стартовал пятый матч сборной России на чемпионате мира по хоккею 2018 года. На «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) россияне играют со сборной Швейцарии.
Ранее и Россия, и Швейцария выиграли по три матча, а уступили в одном. Российская команда проиграла Чехии (3:4 в дополнительное время), а победила Францию (7:0), Австрию (7:0) и Белоруссию (6:0).
Швейцарцы также не сумели одолеть чехов, но добрались до серии буллитов с ними (4:5), а переиграли австрийцев (3:2 в овертайме), словаков (2:0) и белорусов (5:2).
Кто одержит сегодня четвертую победу, а кто потерпит второе поражение на мировом первенстве нынешнего года, вы сможете узнать из прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Россия: Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Василий Кошечкин.
Швейцария: Жилль Зенн, Рето Берра, Леонардо Дженони.
Защитники
Россия: Никита Нестеров, Алексей Береглазов, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев, Никита Трямкин.
Швейцария: Рамон Унтерзандер, Рафаэль Диас, Йонас Зигенталер, Дин Кукан, Мирко Мюллер, Дэйв Суттер, Михаэль Фора, Йоэль Дженацци, Лукас Фрик.
Нападающие
Россия: Павел Дацюк, Артем Анисимов, Александр Барабанов, Сергей Андронов, Павел Бучневич, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Илья Каблуков, Максим Мамин, Илья Михеев, Никита Сошников, Максим Шалунов, Кирилл Капризов.
Швейцария: Крис Бальтисбергер, Дамьен Риа, Свен Андригетто, Йоэль Вермин, Энцо Корви, Тимо Майер, Симон Мозер, Нино Нидеррайтер, Самуэль Вальзер, Ноа Род, Томас Рюфенахт, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Рето Шеппи, Тристан Шервай.