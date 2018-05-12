Россия будет мстить

Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Швейцария (12 мая, 21:15)

Стартовал пятый матч сборной России на чемпионате мира по хоккею 2018 года. На «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) россияне играют со сборной Швейцарии.

Ранее и Россия, и Швейцария выиграли по три матча, а уступили в одном. Российская команда проиграла Чехии (3:4 в дополнительное время), а победила Францию (7:0), Австрию (7:0) и Белоруссию (6:0).

Швейцарцы также не сумели одолеть чехов, но добрались до серии буллитов с ними (4:5), а переиграли австрийцев (3:2 в овертайме), словаков (2:0) и белорусов (5:2).

Кто одержит сегодня четвертую победу, а кто потерпит второе поражение на мировом первенстве нынешнего года, вы сможете узнать из прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Швейцария: Жилль Зенн, Рето Берра, Леонардо Дженони.

Защитники

Нападающие