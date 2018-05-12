Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Швейцария (13 мая, 21:15), прогноз

Действующие чемпионы мира шведы завтра, 13 мая, уже в шестой раз сыграют на мировом первенстве нынешнего года — на этот раз со Швейцарией. Игра начнется в 21:15 по московскому времени на «Роял Арене» в Копенгагене, Дания.

Шведы еще не проиграли ни одного матча: Белоруссия уступила им со счетом 0:5, Чехия — 2:3, Франция — 0:4, Австрия — 0:7, а словаки добрались до овертайма — 3:4.

Швейцария пока провела на один матч меньше, так как прямо сейчас играет с Россией. Также как и их сегодняшние соперники, швейцарцы проиграли лишь Чехии (4:5 по буллитам). Австрию (3:2 в дополнительное время), Словакию (2:0) и Белоруссию (5:2) Швейцария победила.

Эксперты уверены, что швейцарцы, хоть и дадут серьезный бой шведам, но все же проиграют, а проверить это вы сможете на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.

Защитники

Нападающие