Действующие чемпионы мира шведы завтра, 13 мая, уже в шестой раз сыграют на мировом первенстве нынешнего года — на этот раз со Швейцарией. Игра начнется в 21:15 по московскому времени на «Роял Арене» в Копенгагене, Дания.
Шведы еще не проиграли ни одного матча: Белоруссия уступила им со счетом 0:5, Чехия — 2:3, Франция — 0:4, Австрия — 0:7, а словаки добрались до овертайма — 3:4.
Швейцария пока провела на один матч меньше, так как прямо сейчас играет с Россией. Также как и их сегодняшние соперники, швейцарцы проиграли лишь Чехии (4:5 по буллитам). Австрию (3:2 в дополнительное время), Словакию (2:0) и Белоруссию (5:2) Швейцария победила.
Эксперты уверены, что швейцарцы, хоть и дадут серьезный бой шведам, но все же проиграют, а проверить это вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швеция: Филип Густавссон, Андерс Нильссон, Магнус Хелльберг.
Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.
Защитники
Швеция: Адам Альмквист, Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Хампус Линдхольм, Лоуренс Пилут, Оливер Экман-Ларссон.
Швейцария: Йоэль Дженацци, Рафаэль Диас, Йонас Зигенталер, Дин Кукан, Мирко Мюллер, Дэйв Суттер, Рамон Унтерзандер, Михаэль Фора, Лукас Фрик.
Нападающие
Швеция: Лиас Андерссон, Микаэль Баклунд, Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Адриан Кемпе, Карл Клингберг, Юхан Ларссон, Джон Норман, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Рикард Ракелль, Патрик Хернквист, Деннис Эверберг, Маттиас Янмарк.
Швейцария: Свен Андригетто, Крис Бальтисбергер, Самуэль Вальзер, Йоэль Вермин, Энцо Корви, Тимо Майер, Симон Мозер, Нино Нидеррайтер, Дамьен Риа, Ноа Род, Томас Рюфенахт, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Рето Шеппи, Тристан Шервай.