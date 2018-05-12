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Российские хоккеисты одолели команду Швейцарии
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Российские хоккеисты одолели команду Швейцарии 

ТАСС 13 минут назад
Фото: ТАСС
Хоккеисты сборной России со счетом 4:3 одержали победу над командой Швейцарии в пятом матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Дании. Встреча группы А прошла на "Роял-Арене" в Копенгагене.
В составе победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (23-я минута), Евгений Дадонов (28), Никита Нестеров (40) и Михаил Григоренко (57), у проигравших отличились Рамон Унтерзандер (27), Свен Андригетто (52) и Гаэтан Хас (59).
Форвард сборной России Никита Гусев провел первый матч на чемпионате мира в Дании и отметился двумя результативными передачами. Защитник Алексей Береглазов также провел первую встречу на турнире. Капризов забросил пятую шайбу на чемпионате, в списке лучших снайперов турнира он делит первое место с форвардами сборной Финляндии Себастьяном Ахо и Теуво Терявяйненом, а также с нападающим команды Швеции Рикардом Раккелем.
Команды России и Швейцарии провели 16 очный матч на чемпионатах мира, в 12 матчах победу одержали россияне, на счету швейцарцев две победы, еще две встречи закончились вничью.
Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы A, набрав 13 очков. Лидирует команда Швеции (14 очков), третьими идут чехи (9), четвертыми — швейцарцы (9), пятыми — словаки (8), шестыми — французы (6), седьмыми — австрийцы (4), восьмыми — белорусы (0). В следующем матче россияне 14 мая сыграют со словаками, сборная Швейцарии 13 мая встретится с командой Швеции.
На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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