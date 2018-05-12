Россия переиграла Швейцарию

Сборная России по хоккею оправдалась за поражение от чехов в предыдущем матче чемпионата мира 2018 года, победив команду Швейцарии со счетом 4:3. Игра завершилась на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания).
В первом периоде встречи соперники шайб не забросили, во втором россияне отличились трижды, а швейцарцы один раз. В последней трети матча Россия забила один гол, а Швейцария два.
Голы в российской составе забили Кирилл Капризов, Евгений Дадонов, Никита Нестеров и Михаил Григоренко. Отличившиеся швейцарцы — это Рамон Унтерзандер, Свен Андригетто и Гаэтан Хас.
Ассистентами среди россиян стали Павел Дацюк (дважды), Никита Гусев (дважды), Артем Анисимов (дважды), Никита Нестеров и Владислав Гавриков, а среди их противников — Дин Кукан, Энцо Корви, Тимо Майер, Йоэль Вермин, Свен Андригетто и Нино Нидеррайтер.
Российский голкипер Василий Кошечкин провел встречу полностью, а швейцарец Рето Берра покидал ворота в концевке игры, создавая большинство для своих партнеров.
Россияне заработали четыре удаления, два из которых игроки сборной Швейцарии реализовали. Сами же они удалялись четырежды, что один раз привело к взятию их ворот.