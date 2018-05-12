Канаду разбили на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Финляндия. 5:1

Хоккейная сборная Канады проиграла уже второй матч на групповом этапе чемпионата мира 2018 года: за американцами последовали финны — 1:5. Встреча завершилась на арене «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания).

После первого периода игры табло показывало уже 1:3 в пользу европейцев, во втором голов забито не было, а в третьем игроки сборной Финляндии отличились дважды, ничего не пропустив.

Финский вратарь Харри Сятери провел матч полностью, а защищавший ворота Канады с первых минут Кертис Макэлинни был заменен на Дарси Кемпе уже спустя 17 минут.