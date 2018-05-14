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Гавриков подвел итоги матча против команды Швейцарии
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Гавриков подвел итоги матча против команды Швейцарии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
Защитник сборной России по хоккею Владислав Гавриков прокомментировал результат матча группового этапа чемпионата мира против команды Швейцарии.
"Все нервные ситуации в конце возникли из-за удаления за нарушение численного состава за три минуты до конца. Остались в режиме "6 на 4" и пропустили гол. Нельзя такие удаления получать в конце. Особенно когда играешь против такого грамотного соперника, как Швейцария. Отсюда и такие нервные последние две минуты", — цитирует Гаврикова газета "Известия".
Сборная России одержала победу над командой Швейцарии со счетом 4:3.
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