Гавриков подвел итоги матча против команды Швейцарии 

Защитник сборной России по хоккею Владислав Гавриков прокомментировал результат матча группового этапа чемпионата мира против команды Швейцарии.
"Все нервные ситуации в конце возникли из-за удаления за нарушение численного состава за три минуты до конца. Остались в режиме "6 на 4" и пропустили гол. Нельзя такие удаления получать в конце. Особенно когда играешь против такого грамотного соперника, как Швейцария. Отсюда и такие нервные последние две минуты", — цитирует Гаврикова газета "Известия".
Сборная России одержала победу над командой Швейцарии со счетом 4:3.