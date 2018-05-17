Третьяк рассказал о предстоящем матче с Канадой

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о предстоящем матче сборной России против команды Канады на чемпионате мира 2018 года в Дании. Слова специалиста приводит ТАСС.
"С канадцами будет серьезный матч. Наши защитники смогут сдержать нападение во главе с Коннором Макдэвидом. Со шведами же смогли это сделать, а они не слабее канадцев. Мы сможем победить сборную Канады за счет дисциплины и игры в большинстве", — заявил Третьяк.
Функционер также прокомментировал итоги последнего матча сборной России против команды Швеции (3:1).
"Игра России и Швеции всем понравилась, даже на совете Международной федерации хоккея все сказали, что такие матчи очень интересно смотреть.
Ребята бились, и у них был шанс победить, но не сумели реализовать большинство. Была грубая игра шведских хоккеистов, которые много ошибались. Судьи очень хорошо отработали", — подчеркнул он.
Ранее тренер сборной Канады Билл Питерс назвал двух лучших игроков в составе сборной России перед первым матчем плей-офф чемпионата мира 2018 года.