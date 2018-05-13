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«Эдмонтон» проявляет интерес к Ковальчуку
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«Эдмонтон» проявляет интерес к Ковальчуку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Клуб Национальной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойлерз" заинтересован в приобретении российского форварда Ильи Ковальчука, сообщает "Советский спорт".
"Похоже, "Эдмонтон" нацелился на Ковальчука. И это на самом деле неплохая идея. Но такого перехода не случится", — заявил журналист Sportsnet Эллиот Фридман.
В текущем сезоне Ковальчук, выступавший за петербургский СКА, провел 78 матчей и набрал 80 (42+38) очков в Континентальной хоккейной лиге, а также стал олимпийским чемпионом в составе команды олимпийских атлетов из России.
Ранее сообщалось, что клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" подтвердил заинтересованность в переходе бывшего нападающего петербургского СКА Ковальчука.
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