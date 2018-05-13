«Эдмонтон» проявляет интерес к Ковальчуку

"Похоже, "Эдмонтон" нацелился на Ковальчука. И это на самом деле неплохая идея. Но такого перехода не случится", — заявил журналист Sportsnet Эллиот Фридман.

В текущем сезоне Ковальчук, выступавший за петербургский СКА, провел 78 матчей и набрал 80 (42+38) очков в Континентальной хоккейной лиге, а также стал олимпийским чемпионом в составе команды олимпийских атлетов из России.

Ранее сообщалось, что клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" подтвердил заинтересованность в переходе бывшего нападающего петербургского СКА Ковальчука.