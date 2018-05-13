Чемпионат мира по хоккею 2018: Норвегия — Южная Корея (14 мая, 17:15), прогноз

Завтра, 14 мая, в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) друг против друга сыграют Норвегия и Южная Корея. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Азиатская команда проводит свое дебютное мировое первенство и пока не выиграла ни одного матча, уступив и Финляндии (1:8), и Канаде (0:10), и Латвии (0:5), и Германии (1:6), и США (1:13), и Дании (1:3).

Норвежцы же пока сыграли на матч меньше, так как играть с американцами им предстоит сегодня. Между тем четыре из пяти проведенных игр скандинавы проиграли: Латвии — 2:3 в овертайме, Финляндии — 0:7, Канаде — 0:5, Дании — 0:3. Победили норвежцы лишь немцев — 5:4 по буллитам.

По словам хоккейных экспертов, завтра Корея не сумеет одержать первую победу на турнире и покинет его с нулем очков. Узнать, так ли это будет, вы сможете на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Южная Корея: Мэтт Далтон , Ен Сын Ли, Сун Че Пак Защитники

Нападающие

Южная Корея: Чин Хи Ан, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Брок Радунске, Майкл Свифт, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Мин Хо Чхо.