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Чехия разгромила Францию
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Франция. 6:0 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters
Сборная Чехии по хоккею со счетом 6:0 разгромила соперников из Франции на чемпионате мира 2018 года. Встреча только что завершилась на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.
В первом периоде игры чехи забили половину своих голов, во втором на один меньше, а в третьем всего один. Их авторами стали Давид Пастрняк (дважды), Дмитрий Яшкин, Роман Горак (дважды) и Мартин Нечас. Передачами их награждали Давид Крейчи, Дмитрий Яшкин, Якуб Крейчик (дважды), Доминик Кубалик, Либор Шулак, Филип Хитил, Давид Скленичка и Адам Полашек.
Вратарь чешской команды Давид Риттих провел на площадке 60 минут, а стоявший в створе французов с первых минут Ронан Кеменер был заменен в середине второго периода на Себастьяна Юленена.
Чехи удалялись со льда дважды, а французы сразу шесть раз.
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