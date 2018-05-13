Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Германия (13 мая, 21:15)

Стартовал матч чемпионата мира по хоккею 2018 года Финляндия — Германия. Игра проходит на льду стадиона «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.

Ранее на мировом первенстве финны проиграли лишь однажды (Дании со счетом 2:3), а четыре оставшихся встречи выиграли: у Южной Кореи — 8:1, у Латвии — с таким же счетом, у Норвегии — 7:0, а у Канады — 5:1.

В свою очередь, немцы выиграли лишь одну игру (у корейцев со счетом 6:1), а остальные проиграли: по буллитам — датчанам (2:3) и норвежцам (4:5), а в основное время — США (0:3) и Латвии (1:3).

Эксперты уверены, что уступит Германия и сегодня, а с каким счетом, вы можете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие