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Финляндия — Германия (13 мая, 21:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Германия (13 мая, 21:15) 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Стартовал матч чемпионата мира по хоккею 2018 года Финляндия — Германия. Игра проходит на льду стадиона «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.
Ранее на мировом первенстве финны проиграли лишь однажды (Дании со счетом 2:3), а четыре оставшихся встречи выиграли: у Южной Кореи — 8:1, у Латвии — с таким же счетом, у Норвегии — 7:0, а у Канады — 5:1.
В свою очередь, немцы выиграли лишь одну игру (у корейцев со счетом 6:1), а остальные проиграли: по буллитам — датчанам (2:3) и норвежцам (4:5), а в основное время — США (0:3) и Латвии (1:3).
Эксперты уверены, что уступит Германия и сегодня, а с каким счетом, вы можете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Финляндия: Харри Сятери, Ээро Кильпеляйнен, Вилле Хуссо.
Германия: Тимо Пильмайер, Матиас Нидербергер, Никлас Тройтле.
Защитники
Финляндия: Томми Кивисте, Юусо Риикола, Миика Койвисто, Нико Миккола, Маркус Нутиваара, Вилле Покка, Миро Хейсканен, Юлиус Хонка.
Германия: Йонас Мюллер, Янник Зайденберг, Деннис Зайденберг, Бьерн Крупп, Оливер Мебус, Корбиниан Хольцер, Мориц Мюллер, Бернхард Эбнер.
Нападающие
Финляндия: Марко Анттила, Себастьян Ахо, Сакари Маннинен, Вели-Матти Савинайнен, Микаэль Гранлунд, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Микко Рантанен, Саку Мяэналанен, Мика Ниеми, Олли Палола, Янне Песонен, Антти Суомела, Теуво Терявяйнен.
Германия: Ясин Эхлиз, Мануэль Видерер, Леон Драйзайтль, Доминик Кагун, Николас Креммер, Маркус Айзеншмид, Марсель Небельс, Маттиас Плахта, Даниэль Пьетта, Фредерик Тиффельс, Марк Михаэлис, Себастьян Увира, Патрик Хагер, Мирко Хеффлин.
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