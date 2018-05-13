В понедельник, 14 мая, Канада и Латвия сыграют друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Игра начнется в 21:15 по московскому времени на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания).
В пяти матчах на турнире обе команды одержали по три победы. Обе переиграли Южную Корею (канадцы — 10:0, а прибалты — 5:0) и Норвегию («кленовые листья» — 5:0, а латыши — 3:2 в овертайме). Кроме того, Канада победила Данию (7:1), а Латвия — Германию (3:1).
Обе сборные проиграли команде США в дополнительное время (канадцы — 4:5, а их сегодняшние соперники — 2:3), а также Финляндии в основное (Канада — 1:5, а Латвия — 1:8).
Согласно мнению хоккейных экспертов, улучшить статистику побед и поражений завтра смогут североамериканцы, а произойдет ли это, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Канада: Майкл Дипьетро, Дарси Кемпер, Кертис Макэлинни.
Латвия: Кристерс Гудлевскис, Матис Кивлениекс, Элвис Мерзликин.
Защитники
Канада: Марк-Эдуар Власич, Райан Мюррей, Дарнелл Нурс, Колтон Парэйко, Райан Пулок, Тома Шабо, Джоэл Эдмундсон, Аарон Экблад.
Латвия: Увис Балинскис, Гунтис Галвиньш, Кристапс Зиле, Кристиан Рубинс, Эдгарс Сиксна, Кристапс Сотниекс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис.
Нападающие
Канада: Мэтью Барзал, Джош Бейли, Антони Бовилье, Тайсон Джост, Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан О'Райлли, Жан-Габриэль Пажо, Кайл Туррис, Бо Хорват, Джейден Шварц, Брэйден Шенн, Джордан Эберле.
Латвия: Родриго Аболс, Рудольф Балцерс, Оскар Батня, Теодор Блюгерс, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Никита Евпалов, Микс Индрашис, Мартиньш Карсумс, Рональд Кениньш, Гинтс Мейя, Виталий Павлов, Френкс Разгалс, Микелис Редлихс, Гунарс Скворцов.