Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Латвия (14 мая, 21:15), прогноз

В понедельник, 14 мая, Канада и Латвия сыграют друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Игра начнется в 21:15 по московскому времени на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания).

В пяти матчах на турнире обе команды одержали по три победы. Обе переиграли Южную Корею (канадцы — 10:0, а прибалты — 5:0) и Норвегию («кленовые листья» — 5:0, а латыши — 3:2 в овертайме). Кроме того, Канада победила Данию (7:1), а Латвия — Германию (3:1).

Обе сборные проиграли команде США в дополнительное время (канадцы — 4:5, а их сегодняшние соперники — 2:3), а также Финляндии в основное (Канада — 1:5, а Латвия — 1:8).

Согласно мнению хоккейных экспертов, улучшить статистику побед и поражений завтра смогут североамериканцы, а произойдет ли это, вы сможете узнать на « Чемпионате ».

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