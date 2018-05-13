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Чехия — Австрия (14 мая, 21:15), прогноз
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Австрия (14 мая, 21:15), прогноз 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборные Чехии и Австрии завтра, 14 мая, сыграют друг с другом на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2018 года. Встреча стартует в 21:15 по московскому времени на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания).
Для обеих команд этот матч станет последним в группе. Пока Чехия и Австрия показывают противоположные результаты: чехи выиграли пять игр, проиграв одну, а австрийцы — одну, уступив в пяти.
Так, в овертайме Чехия переиграла Словакию (3:2) и Россию (4:3), по буллитам — Швейцарию (5:4), а в основное время — Белоруссию (3:0) и Францию (6:0). Проиграли же чехи лишь Швеции (2:3).
В свою очередь, Австрия победила только белоруссов (4:0), а проиграла и Швейцарии (2:3 в дополнительное время), и России (0:7), и Словакии (2:4), и Швеции (0:7), и Франции (2:5).
Спортивные эксперты прогнозируют легкую победу чехов, а убедиться или усомниться в их правоте вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Чехия: Доминик Граховина, Давид Риттих, Павел Францоуз.
Австрия: Давид Киккерт, Давид Мадленер, Бернхард Штаркбаум.
Защитники
Чехия: Филип Гронек, Радко Гудас, Михал Йордан, Якуб Крейчик, Михал Моравчик, Адам Полашек, Давид Скленичка, Либор Шулак.
Австрия: Марио Альтман, Лейн Вивайрос, Патрик Петер, Стивен Стронг, Штефан Ульмер, Клеменс Унтервегер, Доминик Хайнрих, Маркус Шлахер, Мартин Шумниг.
Нападающие
Чехия: Томаш Гика, Роман Горак, Роберт Коусал, Давид Крейчи, Доминик Кубалик, Андрей Нестрашил, Мартин Нечас, Давид Пастрняк, Томаш Плеканец, Михал Ржепик, Радек Факса, Филип Хитил, Роман Червенка, Дмитрий Яшкин.
Австрия: Даниэль Вогер, Мануэль Ганаль, Константин Комарек, Брайан Леблер, Патрик Обрист, Александр Раухенвальд, Михаэль Раффль, Лукас Хаудум, Фабио Хофер, Томас Хундертпфунд, Доминик Цвергер, Петер Шнайдер, Патрик Шпаннринг.
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