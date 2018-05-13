Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Австрия (14 мая, 21:15), прогноз

Сборные Чехии и Австрии завтра, 14 мая, сыграют друг с другом на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2018 года. Встреча стартует в 21:15 по московскому времени на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания).

Для обеих команд этот матч станет последним в группе. Пока Чехия и Австрия показывают противоположные результаты: чехи выиграли пять игр, проиграв одну, а австрийцы — одну, уступив в пяти.

Так, в овертайме Чехия переиграла Словакию (3:2) и Россию (4:3), по буллитам — Швейцарию (5:4), а в основное время — Белоруссию (3:0) и Францию (6:0). Проиграли же чехи лишь Швеции (2:3).

В свою очередь, Австрия победила только белоруссов (4:0), а проиграла и Швейцарии (2:3 в дополнительное время), и России (0:7), и Словакии (2:4), и Швеции (0:7), и Франции (2:5).

Спортивные эксперты прогнозируют легкую победу чехов, а убедиться или усомниться в их правоте вы сможете на « Чемпионате ».

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