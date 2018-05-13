Сборная Швеции по хоккею одержала шестую подряд победу на чемпионате мира 2018 года. На «Роял Арене» (Копенгаген, Дания) скандинавам противостояла Швейцария, проигравшая со счетом 5:3.
В первой трети матча шведы забили дважды, ничего не пропустив, во второй игроки обеих команд отличились по разу, а в третьей по два.
Голы за Швецию забили Джон Клингберг, Патрик Хернквист, Микаэль Баклунд, Адам Ларссон и Магнус Пяаярви, а за Швейцарию — Рамон Унтерзандер, Рафаэль Диас и Дин Кукан.
Результативными передачами отметились шведы Мика Зибанеджад, Оливер Экман-Ларссон, Элиас Петтерссон, Микаэль Баклунд (трижды) и Хампус Линдхольм, а ассистировавшие партнерам швейцарцы — это Энцо Корви, Кевин Фиала, Свен Андригетто и Рамон Унтерзандер.
Шведский голкипер Андерс Нильссон провел на льду 60 минут, а швейцарец Леонардо Дженони покидал площадку в концовке игры, создавая для партнеров численное преимущество.
Шведы удалялись четыре раза, а их соперники трижды.