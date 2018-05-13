Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Швейцария. 5:3

Сборная Швеции по хоккею одержала шестую подряд победу на чемпионате мира 2018 года. На «Роял Арене» (Копенгаген, Дания) скандинавам противостояла Швейцария, проигравшая со счетом 5:3.

В первой трети матча шведы забили дважды, ничего не пропустив, во второй игроки обеих команд отличились по разу, а в третьей по два.

Шведский голкипер Андерс Нильссон провел на льду 60 минут, а швейцарец Леонардо Дженони покидал площадку в концовке игры, создавая для партнеров численное преимущество.

Шведы удалялись четыре раза, а их соперники трижды.