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Сборная Швеции переиграла Швейцарию
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Сборная Швеции переиграла Швейцарию 

LiveSport.Ru 11 часов назад
Фото: twitter.com/Trekronorse
Сборная Швеции одержала победу над Швейцарией со счетом 5:3 (2:0 1:1 2:2) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.
В составе победителей по шайбе забросили Йонас Клингберг, Патрик Хенквист, Микаэль Баклунд, Адам Ларссон и Магнус Пяйярви. Швейцарцы ответили голами Рамона Унтерзандера, Рафаэля Диаса и Дина Кукана.
Шведы, не знающие поражений в текущем розыгрыше чемпионата мира, с 17-ю очками занимают первое место в группе А, а швейцарцы расположились на четвертой строчке, имея в активе девять очков.
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