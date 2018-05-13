Сборная Швеции переиграла Швейцарию

Сборная Швеции одержала победу над Швейцарией со счетом 5:3 (2:0 1:1 2:2) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании

Шведы, не знающие поражений в текущем розыгрыше чемпионата мира, с 17-ю очками занимают первое место в группе А, а швейцарцы расположились на четвертой строчке, имея в активе девять очков.