Андронов досрочно покинул утреннюю раскатку сборной России

Сборная России проводит утренню раскатку перед матчем чемпионата мира со сборной Словакии. Первые два звена, ктороые занканчиввли матч против Швейцарии, Гусев — Дацюк — Капризов и Григоренко — Анисимов — Дадонов, не претерпели изменений, как и тройка Каблукова. В звене Андронова с Маминым занимался Никита Сошников . Скорее всего, во встрече со словаками либо Павел Бучневич , либо Максим Шалунов будет заявлен на матч 13-м форвардом.

Не вышел на утреннюю раскатку и защитник Динар Хафизуллин, прдолжающий залечивать повреждение, полученное в игре против Чехией.

Во время занятия лед покинул Сергей Андронов. О характере его повреждения станет известно позже.