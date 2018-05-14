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Андронов досрочно покинул утреннюю раскатку
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Андронов досрочно покинул утреннюю раскатку сборной России 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Фото: ТАСС
Сборная России проводит утренню раскатку перед матчем чемпионата мира со сборной Словакии. Первые два звена, ктороые занканчиввли матч против Швейцарии, Гусев — Дацюк — Капризов и Григоренко — Анисимов — Дадонов, не претерпели изменений, как и тройка Каблукова. В звене Андронова с Маминым занимался Никита Сошников. Скорее всего, во встрече со словаками либо Павел Бучневич, либо Максим Шалунов будет заявлен на матч 13-м форвардом.
Не вышел на утреннюю раскатку и защитник Динар Хафизуллин, прдолжающий залечивать повреждение, полученное в игре против Чехией.
Во время занятия лед покинул Сергей Андронов. О характере его повреждения станет известно позже.
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