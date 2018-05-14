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Стали известны сочетания российских игроков на тренировке
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Стали известны сочетания игроков на тренировке сборной России перед игрой со Словакией 

SPORT24.ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Стали известны игровые сочетание хоккеистов сборной России по хоккею на утренней тренировке перед матчем со Словакией.
Как сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева, тренировочное занятие пропустил защитник Динар Хафизуллин.
Вратари: Кошечкин, Шестеркин, Сорокин. Первое звено: Гавриков — Киселевич, Гусев— Дацюк — Капризов; Второе звено: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Дадонов; Третье звено: Яковлев — Береглазов, Сошников— Андронов — Мамин, Шалунов; Четвертое звено: Трямкин, Барабанов — Каблуков — Михеев, Бучневич.
Подопечные Ильи Воробьева проведут шестой матч на чемпионате мира в Дании против словаков сегодня, 14 мая. Начало встречи — в 17:15 по московскому времени.
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