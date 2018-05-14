Бондра: хоккей в Словакии приостановился в развитии

Бондра: хоккей в Словакии приостановился в своем развитии после победы на ЧМ-2002

Словацкий хоккей после победы сборной страны на чемпионате мира 2002 года приостановился в развитии, поэтому в национальной команде сейчас нет звезд. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира 2002 года, бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" и бывший генеральный менеджер сборной Словакии Петер Бондра

Словаки 16 лет назад обыграли в финале мирового первенства в Швеции сборную России со счетом 4:3. Бондра в том матче сделал дубль, став, в том числе, автором победной шайбы. В последний раз словацкие хоккеисты выходили в плей— офф турнира шесть лет назад, когда они играли в финале против россиян (2:6). Год назад словаки заняли лишь 14-е место, показав худший результат с 1996 года, когда они впервые сыграли в элитном дивизионе чемпионата мира.

"Если быть честным, то в последние годы мы немного затормозились в развитии. У нас небольшая страна, и количество хоккеистов в ней оставляет желать лучшего — мы "уснули" после 2002 года, — сказал Бондра. — Раньше государство помогало в развитии действительно талантливых игроков, но чтобы сейчас заниматься хоккеем в Словакии, нужны гораздо более серьезные средства, чем в мое время, и поэтому, видимо, у нас нет так много по-настоящему известных игроков в мире".

По мнению Бондры, словаки до сих пор вспоминают финал ЧМ-2002 перед каждым стартом нового турнира. "Мы впервые выиграли золото и после этого никогда не добивались ничего подобного. Для Словакии это был настоящий праздник. Я сам с особыми чувствами вспоминаю те времена, которые стали одними из лучших в карьере", — отметил он.

В составе словаков на чемпионате мира в Дании только три представителя НХЛ: защитники Андрей Секера ("Эдмонтон") и Кристиан Ярош ("Оттава"), а также форвард Томаш Юрчо ("Чикаго"). "Да, Здено Хара (серебряный призер чемпионата мира 2012 года, выступающий за "Бостон" — прим. ТАСС) мог приехать, но у него был долгий и тяжелый сезон, плюс есть травма, с которой он выступал. Он не сможет помочь сборной, как и другие сильные представители словацкого хоккея. Но зато появляется шанс у молодых хоккеистов, которые могут проявить себя на международной арене, и мне приятно видеть в нашей заявке 19-20-летних ребят", — подчеркнул Бондра.

Специалист сейчас работает в системе "Вашингтона", который в нынешнем сезоне обыграл "Питтсбург" и вышел в финал Восточной конференции НХЛ в Кубке Стэнли. "Не видел их победной игры [с "Питтсбургом"], потому что находился в полете, но это крутой результат, [Евгений] Кузнецов забросил красивую шайбу (россиянин принес своему клубу победу в серии голом в овертайме — прим. ТАСС). Я очень пристально смотрел все предыдущие игры серии: они были крайне упорными, все постоянно менялось и могло закончиться как угодно. Здорово, что наша команда сумела впервые за 20 лет пробиться в финал конференции, надеюсь, что сезон закончится для "Вашингтона" победой", — сказал собеседник ТАСС.

Сын Бондры в сборной

Бондра прилетел в Копенгаген, чтобы посмотреть на игру своего сына. Давид Бондра играет в сборной Словакии под 12-м номером, как раньше его отец, на клубном уровне он защищает цвета словацкого "Попрада". Хоккейное образование Бондра-младший получил в США, выступав сначала в юниорских лигах, а потом за команду Университета штата Мичиган. В пяти матчах на чемпионате мира форвард забил гол и отдал голевую передачу.

"Давид не тот хоккеист, который забрасывает много шайб, зато хорошо навязывает борьбу в углах, неплох в меньшинстве, добавляет агрессии и энергии команде. У него большой шанс показать себя на высоком уровне, я очень рад за него и горжусь им, все в его руках. Он — одна из причин, почему я здесь", — сказал Бондра.

"Да, я рассматриваю под микроскопом все его шаги, но стараюсь не критиковать, а помогать советом. Жесткая критика никогда не будет хорошим помощником, во всяком случае для него. Ему повезло, что у него есть такой консультант, как я", — добавил он.

Несмотря на то, что половину карьеры Бондра-младший провел в США, 25-летний игрок не был выбран на драфте ни одним из клубов НХЛ.

"Его не выбрали, потому что он не был этого достоин, и у него было несколько повреждений плеча. Не каждому дано играть в этой лиге — посмотрим, что будет после чемпионата мира, но пока он далек от игры там. Чтобы быть в НХЛ, нужно обладать определенным талантом; я не говорю, что его у Давида нет, но если быть честным, у него немного шансов на данный момент", — отметил Бондра.

Еще один сын бывшего игрока "Вашингтона" — 21-летний Николас — нынешний сезон провел за команду одного из американских колледжей. "Прежде всего, горжусь, что ребята получили образование. Давид закончил школу, но потом решил посвятить себя хоккею; такая же история и с Николасом: он получил образование в хорошем колледже и теперь старается воплотить свои мечты в хоккее. Я горжусь своими парнями", — отметил Бондра.

Матч сборных России и Словакии на групповом этапе чемпионата мира пройдет в понедельник, начало — 17:15 мск.