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Два игрока сборной Швеции получили травмы
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Два игрока сборной Швеции получили травмы и выбыли из строя до конца ЧМ-2018 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Сборная Швеции по хоккею выиграла шестой матч подряд на чемпионате мира–2018, проходящем в Дании. В матче группы А была одержана победа над командой Швейцарии — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2). «Тре крунур» укрепили лидерство в группе А с 17 очками в 6 матчах.
Для двух игроков команды Рикарда Грёнборга матч со Швейцарией стал последним на мировом первенстве. Защитник третьей пары Эрик Густафссон и нападающий второго звена Элиас Петтерссон получили одинаковые травмы и выбыли до конца турнира. У обоих хоккеистов диагностирована трещина в кости большого пальца. Об этом сообщил врач шведской команды Бьорн Вальдебак.
19-летний Петтерссон забросил 1 шайбу и сделал 2 голевые передачи в 5 матчах турнира, 26-летний Густафссон набрал 1 (0+1) очков в 6 встречах.
Ожидается, что в заключительной встрече группового турнира с Россией их заменят Филип Форсберг и Маттиас Экхольм.
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