Ещё
Сборная Финляндии займёт лишь четвёртое место?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турнирное положение в группе В: сборная Финляндии займёт лишь четвёртое место? 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сегодня, 14 мая, в Хернинге состоятся очередные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. В первом матче померятся силами сборные Южной Кореи и Норвегии, а во второй игре команда Канады встретится со сборной Латвии.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018
Сборная США по итогам шести встреч сохранила первую позицию (16 очков в 6 матчах). Команда Финлядии отстаёт от лидера группы на три очка. За ними располагаются хозяева турнира — датчане — 11 очков в 6 матчах. Они имеют неплохие шансы попасть в плей-офф, при этом на матч меньше провели ближайшие преследователи Дании — Канада и Латвия. Выиграв свои последние матчи на групповом этапе, они могут оставить хозяев турнира без плей-офф ЧМ-2018. В свою очередь сборная Канады располагается на четвёртом месте с 10 очками в 5 матчах, опережая на один балл команду Латвии (9 очков после 5 игр).
«Чемпионат»
Подопечные Лаури Марьямяки на данный момент занимают промежуточное второе место, однако имеют большой шанс по итогам группового раунда занять только четвёртое место. Это произойдёт в случае поражения Финляндии в заключительном матче группового раунда от США, а также побед Дании над Латвией, а Канады над Германией соответственно. В этом случае финны в соперники получат в первом раунде плей-офф победителя группы A — Швецию или Россию.
Чемпионат.com: последние новости
Турнирное положение в группе А: Россия в 1/4 финала идёт на Данию или Финляндию Кузнецов — о своём голе: это был переломный момент матча, получили много энергии Россия — Словакия: нападающий Сергей Андронов не примет участия в матче
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Падший человек»49
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко612
Россия досрочно вышла в 1/4 финала ЧМ по хоккею
Овечкин: борьба еще не закончена
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
01:02
Лавров увидел в «Спартаке» отражение русской души
Футбол
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение