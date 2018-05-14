Турнирное положение в группе В: сборная Финляндии займёт лишь четвёртое место?

Сегодня, 14 мая, в Хернинге состоятся очередные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. В первом матче померятся силами сборные Южной Кореи и Норвегии, а во второй игре команда Канады встретится со сборной Латвии.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Сборная США по итогам шести встреч сохранила первую позицию (16 очков в 6 матчах). Команда Финлядии отстаёт от лидера группы на три очка. За ними располагаются хозяева турнира — датчане — 11 очков в 6 матчах. Они имеют неплохие шансы попасть в плей-офф, при этом на матч меньше провели ближайшие преследователи Дании — Канада и Латвия. Выиграв свои последние матчи на групповом этапе, они могут оставить хозяев турнира без плей-офф ЧМ-2018. В свою очередь сборная Канады располагается на четвёртом месте с 10 очками в 5 матчах, опережая на один балл команду Латвии (9 очков после 5 игр).

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Подопечные Лаури Марьямяки на данный момент занимают промежуточное второе место, однако имеют большой шанс по итогам группового раунда занять только четвёртое место. Это произойдёт в случае поражения Финляндии в заключительном матче группового раунда от США, а также побед Дании над Латвией, а Канады над Германией соответственно. В этом случае финны в соперники получат в первом раунде плей-офф победителя группы A — Швецию или Россию.