Ещё
Назван основной вратарь на игру со Словакией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия — Словакия: основным вратарём российской команды будет Игорь Шестёркин 

Чемпионат.com 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Основным вратарём сборной России в матче с командой Словакии на чемпионате мира по хоккею — 2018 будет Игорь Шестёркин, сообщил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов. Напомним, встреча со сборной Словакии стартует сегодня, 14 мая, в 17:15 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.
22-летний Шестёркин принял участие в двух матчах чемпионата мира — 2018, отразил 22 броска и не пропустил ни одной шайбы. Шестёркин провёл один период во встрече с командой Австрии и весь матч со сборной Беларуси.
Чемпионат.com: последние новости
Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ Россия — Словакия: Сергей Андронов досрочно покинул раскатку российской команды Стали известны сочетания звеньев на тренировке России перед игрой со Словакией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Падший человек»49
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко612
Россия досрочно вышла в 1/4 финала ЧМ по хоккею
Овечкин: борьба еще не закончена
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
01:02
Лавров увидел в «Спартаке» отражение русской души
Футбол
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение