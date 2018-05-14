Андронов не сыграет со словаками

Россия — Словакия: нападающий Сергей Андронов не примет участия в матче

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Турнирное положение в группе А: Россия в 1/4 финала идёт на Данию или Финляндию

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