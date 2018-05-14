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Андронов не сыграет со словаками
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Россия — Словакия: нападающий Сергей Андронов не примет участия в матче 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России по хоккею Сергей Андронов не примет участия в матче с командой Словакии на чемпионате мира 2018 года в Дании. Об этом сообщил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов.
«У Андронова ничего серьёзного, повреждение нижней части тела. Со словаками он не сыграет, дали ему отдохнуть. Не сыграет и защитник Динар Хафизуллин», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, Андронов получил травму на утренней раскатке и досрочно покинул занятие. Он занимался в третьем звене вместе с Никитой Сошниковым и Максимом Маминым.
Сегодня, 14 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут шестой матч на чемпионате мира 2018 года в Дании. Начало встречи — в 17:15 по московскому времени.
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