С кем сыграет Россия в четвертьфинале ЧМ

Россия со второго места попадёт на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ

Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?

Предварительный раунд чемпионата мира вступает в завершающую стадию. В каждой группе осталось сыграть по пять матчей, и интрига закручена до предела.

Чемпионат

Сборная Швеции — явный лидер, который идёт без поражений и пока потерял всего одно очко. Обойти «Тре крунур» и занять первое место россиянам будет непросто — надо не только обыгрывать словаков, но и взять верх в очной встрече. Шанс есть, но небольшой. Чтобы застолбить за собой второе место, команде Ильи Воробьёва необходимо набрать минимум три очка за две игры. Это может произойти уже в матче со Словакией. Чехи должны без трудов обыгрывать австрийцев, что позволит им набрать 15 очков. Этого будет достаточно для третьего места, а дальше всё будет зависеть от россиян. Сейчас у нашей команды 13 очков, два матча в запасе и поражение в очной встрече.

Швейцарцы, как и чехи, ещё не обеспечили себе выход в четвертьфинал. Проблем со сборной Франции у «крестоносцев» возникнуть не должно, а дальше надо ждать, не сотворит ли Словакия сенсацию. Подопечным Крэйга Рэмзи надо набрать пять очков в матчах с Россией и Беларусью, чтобы потеснить Швейцарию с четвёртого места. Совсем списывать со счетов словаков нельзя — пока это единственная команда, которой удалось отобрать очки у могучих шведов. Франция и Австрия свою задачу на турнир уже выполнили — сохранили прописку в элитном дивизионе. Беларуси осталось провести один ничего не значащий матч, с последнего места ей не уйти.

Чемпионат

В соседней группе всё очень запутанно. Финны без проблем обыграли Канаду, но допустили осечки в матчах с Данией и Германией. Теперь судьба первого места решится в очном матче между США и Финляндией, причём если сборная Суоми проиграет, может сразу быть отброшена на третью строчку. Американцам же достаточно набрать одно очко, чтобы сохранить лидерство и получить более лёгкого соперника в плей-офф. Существует вариант, когда сразу три команды могут набрать одинаковое количество очков — 16. Для этого Финляндия должна взять три очка в игре с США, а Канада — одержать победы над Латвией и Германией в основное время. По регламенту в таком случае для распределения мест вступают в силу особые правила. В первую очередь будут учитываться только очки, набранные тремя командами в играх друг с другом. Финляндия (6 очков) займёт первое место, США (2) — второе, Канада (1) — третье.

«Кленовые листья» на победу в группе уже не претендуют, но могут занять вторую строчку, если не испытают проблем с Германией и Латвией, а финны потеряют хотя бы одно очко. Вариант, при котором Канада останется без плей-офф, рассматривать не будем, слишком он невероятный. Четвёртую путёвку в плей-офф между собой разыграют Латвия и Дания в последний день группового этапа. Для Германии путь в четвертьфинал уже закрыт, а вот у Южной Кореи остались теоретические шансы сохранить прописку в элите, правда, для этого придётся обыграть Норвегию в основное время.

Плей-офф

Четвертьфинал чемпионата мира проводится крест-накрест — команда, занявшая первое место в группе А, встретится с четвёртой команды группы В, и так далее. Команды, занявшие первое и второе места, начнут плей-офф там же, где играли групповой раунд. Сборная Дании в случае выхода в четвертьфинал решила не оставаться в Хернинге, что позволяет статус страны-хозяйки, а на общих основаниях переехать в Копенгаген.

На данный момент расстановка выглядит следующим образом:

Швеция (1А) — Канада (4В)

Россия (2А) — Дания (3В)

Чехия (3А) — Финляндия (2В)

Швейцария (4А) — США (1В)

Вероятнее всего, диспозиция в группе А сохранится — шведы слишком сильны, россиянам будет невероятно трудно их обыграть. В то же время поражения россиян словакам и шведам на 99% откинут нашу команду на четвёртое место. В группе В лучшие шансы на первое место у США, а на второе — у Канады. Финны играют нестабильно, и с набравшими ход американцами вряд ли справятся. Они могут пропустить вперёд даже Данию, если та победит Латвию.

Вероятные пары четвертьфиналов

Последнее поражение Финляндии создало ситуацию, при которой сборная России может занять второе место в группе и попасть на Данию. Это случится, если финны проиграют США, датчане выиграют у Латвии, а Канада выиграет у Латвии и Германии.

Швеция (1А) — Финляндия (4В)

Россия (2А) — Дания (3В)

Чехия (3А) — Канада (2В)

Швейцария (4А) — США (1В)

Победа Финляндии над США откроет массу вариантов. Если финны наберут три очка, они выиграют группу. Набрав два очка, они займут третье место, если Канада не потеряет баллов в своих матчах, и второе, если Канада закончит группу с 15 баллами. Расстановки могут выглядеть следующим образом:

Швеция (1А) — Дания/Латвия (4В)

Россия (2А) — Канада (3В)

Чехия (3А) — США (2В)

Швейцария (4А) — Финляндия (1В)

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Швеция (1А) — Дания/Латвия (4В)

Россия (2А) — Финляндия/Канада (3В)

Чехия (3А) — Канада/Финляндия (2В)

Швейцария (4А) — США (1В)

Ещё сильнее положение запутывает Латвия. В случае победы над Данией латвийцы займут четвёртое место (для более высокого посева надо обыгрывать и Канаду). Тогда финны не опустятся ниже третьего места, и второй посев группы А выйдет либо на них, либо на Канаду.

Заняв третье или четвёртое место в группе (для этого надо проиграть словакам и шведам), команда Ильи Воробьёва точно не попадёт ни на Данию, ни на Латвию и встретится с кем-то из тройки Финляндия — США — Канада.