Чемпионат мира по хоккею 2018: Швейцария — Франция (15 мая, 13:15), прогноз

Во вторник, 15 мая, в матче группы А чемпионата мира по хоккею 2018 года друг против друга сыграют команды Швейцарии и Франции. Игра стартует на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) в 13:15 по московскому времени.

Завтрашняя встреча станет для обеих команд последней на групповом этапе и решит судьбу их выхода в четвертьфинал.

Ранее швейцарцы выиграли три матча (у Австрии — 3:2 в овертайме, у Словакии — 2:0, у Белоруссии — 5:2) и три проиграли (Чехии — 4:5 по буллитам, России — 3:4, Швеции — 3:5).

Франция же выиграла на матч меньше (белорусов она переиграла со счетом 6:2, а австрийцев — 5:2), а проиграла на одну игру больше (России — 0:7, Швеции — 0:4, Словакии — 1:3, Чехии — 0:6).

В данный момент Швейцария с девятью баллами занимает четвертое место в группе А, то есть последнее, которое дает право выйти из нее, а Франция — шестое с шестью.

Теоретических шансов выйти в четвертьфинал не лишилась ни одна из команд, однако перспективы швейцарцев эксперты оценивают гораздо выше.

Проследить за ходом завтрашнего матча вы сможете на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.

Защитники

Нападающие