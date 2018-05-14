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Швейцария — Франция (15 мая, 13:15), прогноз
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Швейцария — Франция (15 мая, 13:15), прогноз 

Рамблер 39 минут назад
Фото: Reuters
Во вторник, 15 мая, в матче группы А чемпионата мира по хоккею 2018 года друг против друга сыграют команды Швейцарии и Франции. Игра стартует на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) в 13:15 по московскому времени.
Завтрашняя встреча станет для обеих команд последней на групповом этапе и решит судьбу их выхода в четвертьфинал.
Ранее швейцарцы выиграли три матча (у Австрии — 3:2 в овертайме, у Словакии — 2:0, у Белоруссии — 5:2) и три проиграли (Чехии — 4:5 по буллитам, России — 3:4, Швеции — 3:5).
Франция же выиграла на матч меньше (белорусов она переиграла со счетом 6:2, а австрийцев — 5:2), а проиграла на одну игру больше (России — 0:7, Швеции — 0:4, Словакии — 1:3, Чехии — 0:6).
В данный момент Швейцария с девятью баллами занимает четвертое место в группе А, то есть последнее, которое дает право выйти из нее, а Франция — шестое с шестью.
Теоретических шансов выйти в четвертьфинал не лишилась ни одна из команд, однако перспективы швейцарцев эксперты оценивают гораздо выше.
Проследить за ходом завтрашнего матча вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.
Франция: Флорьян Арди, Ронан Кеменер, Себастьян Юленен.
Защитники
Швейцария: Йоэль Дженацци, Рафаэль Диас, Роман Йози, Дин Кукан, Мирко Мюллер, Рамон Унтерзандер, Михаэль Фора, Лукас Фрик.
Франция: Юго Галле, Жонатан Жаниль, Антонен Манавьян, Йоанн Овитю, Дамьен Ро, Тома Тири, Флорьян Шакиашвили, Кевин Экефей.
Нападающие
Швейцария: Свен Андригетто, Крис Бальтисбергер, Йоэль Вермин, Энцо Корви, Тимо Майер, Симон Мозер, Нино Нидеррайтер, Дамьен Риа, Ноа Род, Кевин Фиала, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Рето Шеппи, Тристан Шервай.
Франция: Морен Буве, Антони Гюттиг, Тедди Да Коста, Стефан Да Коста, Флоран Дуэ, Валентен Клеро, Лоик Ламперье, Гийом Леклер, Жорданн Перре, Антони Реш, Николя Риц, Александр Тексье, Саша Трей, Дамьен Флери.
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