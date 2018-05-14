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Нестрашил завершил выступление на ЧМ-2018
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Нападающий сборной Чехии Андрей Нестрашил завершил выступление на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий сборной Чехии Андрей Нестрашил завершил своё выступление на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует официальный «твиттер» чешской команды.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018
27-летний нападающий получил повреждение в первой смене матча против Беларуси и не смог продолжить игру. На этом мировом первенстве форвард «Нефтехимика» отметился 3 голевыми передачами в 5 матчах при показателе полезности «+4».
Сегодня, 14 мая, сборная Чехии встретится с командой Австрии. Начало встречи — в 21:15 мск.
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