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Дадонов заменил Бучневича во втором звене
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Дадонов заменил Бучневича во втором звене в составе на матч со Словакией 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: ТАСС
Тренерский штаб сборной России определился с составом на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Словакии. Штаб команды во главе с Ильей Воробьевым провел несколько перестановок в звеньях: так, Евгений Дадонов сыграет во втором звене вместо Павла Бучневича. В третьем звене на лед выйдут Никита Сошников, Максим Шалунов и Максим Мамин.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
вратари: Шестеркин (Кошечкин) Гавриков — Киселевич, Гусев — Дацюк — Капризов. Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Дадонов;Яковлев — Береглазов, Сошников— Шалунов — Мамин. Трямкин, Барабанов — Каблуков — Михеев, Бучневич.
Напомним, матч Россия — Словакия на чемпионате мира-2018 состоится сегодня, 14 мая. Начало игры — 17.15 по московскому времени.
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