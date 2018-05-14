Дадонов заменил Бучневича во втором звене

Тренерский штаб сборной России определился с составом на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Словакии. Штаб команды во главе с Ильей Воробьевым провел несколько перестановок в звеньях: так, Евгений Дадонов сыграет во втором звене вместо Павла Бучневича. В третьем звене на лед выйдут Никита Сошников, Максим Шалунов и Максим Мамин.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
вратари: Шестеркин (Кошечкин) Гавриков — Киселевич, Гусев — Дацюк — Капризов. Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Дадонов;Яковлев — Береглазов, Сошников— Шалунов — Мамин. Трямкин, Барабанов — Каблуков — Михеев, Бучневич.
Напомним, матч Россия — Словакия на чемпионате мира-2018 состоится сегодня, 14 мая. Начало игры — 17.15 по московскому времени.