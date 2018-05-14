Сошников может сыграть со словаками

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на матч группового этапа чемпионата мира со словаками. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
В матче примет участие нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Никита Сошников. Он пропустил последний матч сборной России на турнире против команды Швейцарии (4:3). Нападающий сборной России Сергей Андронов и защитник команды Динар Хафизуллин пропустят встречу.
Место в воротах команды займет Игорь Шестеркин.
Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:
Егор Яковлев — Алексей Береглазов, Никита Сошников — Максим Шалунов — Максим Мамин;
Никита Трямкин, Александр Барабанов — Илья Каблуков — Илья Михеев — Павел Бучневич.
Матч сборных России и Словакии пройдет 14 мая, начало в 17:15 мск.