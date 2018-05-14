15 мая Белоруссия и Словакия в последний раз сыграют на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2018 года. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.
Белорусы не выиграли ни одного матча из шести, проведенных на турнире: по шесть шайб им забили Россия (0:6) и Франция (2:6), по пять — Швеция (0:5) и Швейцария (2:5), четыре — Австрия (0:4), а три — Чехия (0:3).
Словаки же провели на матч меньше, так как игра с Россией им предстоит сегодня. Три из пяти игр они проиграли (Чехии — 2:3 в овертайме, Швейцарии — 0:2, Швеции — 3:4 в дополнительное время). Победила Словакия Австрию (4:2) и Францию (3:1).
Выиграет она и завтра, уверены хоккейные эксперты, а проследить за этим вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Белоруссия: Михаил Карнаухов, Иван Кульбаков, Виталий Трус.
Словакия: Денис Годла, Патрик Рыбар, Марек Чильяк.
Защитники
Белоруссия: Павел Воробей, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Никита Устиненко, Степан Фальковский, Кристиан Хенкель.
Словакия: Доминик Граняк, Марио Грман, Марек Дялога, Андрей Секера, Мартин Фегервары, Михал Чайковски, Адам Яношик, Кристиан Ярош.
Нападающие
Белоруссия: Артур Гаврус, Артем Демков, Сергей Дрозд, Артем Кислый, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Артем Левша, Шарль Ленгле, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джефф Плэтт, Павел Развадовский, Максим Сушко, Егор Шарангович.
Словакия: Мартин Бакош, Давид Бондра, Давид Буц, Марцел Гашчак, Марек Говорка, Михал Криштоф, Андрей Кудрна, Томаш Марцинко, Юрай Микуш, Ладислав Надь, Патрик Свитана, Павол Скалицки, Лукаш Цингел, Томаш Юрчо.