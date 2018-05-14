Чемпионат мира по хоккею 2018: Белоруссия — Словакия (15 мая, 17:15), прогноз

15 мая Белоруссия и Словакия в последний раз сыграют на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2018 года. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.

Белорусы не выиграли ни одного матча из шести, проведенных на турнире: по шесть шайб им забили Россия (0:6) и Франция (2:6), по пять — Швеция (0:5) и Швейцария (2:5), четыре — Австрия (0:4), а три — Чехия (0:3).

Словаки же провели на матч меньше, так как игра с Россией им предстоит сегодня. Три из пяти игр они проиграли (Чехии — 2:3 в овертайме, Швейцарии — 0:2, Швеции — 3:4 в дополнительное время). Победила Словакия Австрию (4:2) и Францию (3:1).

Выиграет она и завтра, уверены хоккейные эксперты, а проследить за этим вы сможете на « Чемпионате ».

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