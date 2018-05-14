Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Словакия. 4:0

Хоккейная сборная России со счетом 4:0 переиграла команду Словакии в предпоследнем матче группового этапа чемпионата мира 2018 года. Игра прошла и завершилась на «Роял Арене» в Копенгагене, Дания.

В первом и третьем периодах россияне отличились по два раза, а во втором голов не забили.

Полный матч в воротах сборной России провел Игорь Шестеркин . Створ Словакии защищал Марек Чильяк, покидавший площадку на несколько мгновений в концовке игры.

Судьи удаляли со льда россиян и словаков по три раза.