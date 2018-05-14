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Россия — Словакия. 4:0
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Словакия. 4:0 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Хоккейная сборная России со счетом 4:0 переиграла команду Словакии в предпоследнем матче группового этапа чемпионата мира 2018 года. Игра прошла и завершилась на «Роял Арене» в Копенгагене, Дания.
В первом и третьем периодах россияне отличились по два раза, а во втором голов не забили.
Шайбы в составе российской команды забросили Максим Мамин с паса Никиты Сошникова, Никита Гусев с передач Павла Дацюка и Никиты Зайцева, Максим Шалунов со второй в матче передачи Никиты Сошникова, а также Илья Михеев с передач Александра Барабанова и Максима Шалунова.
Полный матч в воротах сборной России провел Игорь Шестеркин. Створ Словакии защищал Марек Чильяк, покидавший площадку на несколько мгновений в концовке игры.
Судьи удаляли со льда россиян и словаков по три раза.
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