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Сборная Южной Кореи покинула элитный дивизион ЧМ
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Сборная Южной Кореи покинула элитный дивизион ЧМ по хоккею 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Южной Кореи по хоккею потерпела поражение от команды Норвегии со счетом 0:3 в матче группового этапа чемпионата мира в Дании, сообщает ТАСС.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тобиас Линдстрем, Томас Ольсен и Юнас Холес.
Норвежская сборная финишировала на седьмом месте в турнирной таблице группы B, а команда Южной Кореи заняла последнее место и покинула элитный дивизион мирового первенства.
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа B.
Южная Корея — Норвегия — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: 0:1 — Линдстрем (Олимб, Эспеланд) — 13:35 (5x4),
0:2 — Валькве Ольсен (Бастиансен, Эспеланд) — 46:55 (5x5),
0:3 — Холес (Олимб, Торесен) — 50:02 (5x4)
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