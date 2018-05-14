Сборная Южной Кореи покинула элитный дивизион ЧМ по хоккею

Сборная Южной Кореи по хоккею потерпела поражение от команды Норвегии со счетом 0:3 в матче группового этапа чемпионата мира в Дании, сообщает ТАСС

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тобиас Линдстрем, Томас Ольсен и Юнас Холес.

Норвежская сборная финишировала на седьмом месте в турнирной таблице группы B, а команда Южной Кореи заняла последнее место и покинула элитный дивизион мирового первенства.

Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа B.

Южная Корея — Норвегия — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: 0:1 — Линдстрем (Олимб, Эспеланд) — 13:35 (5x4),

0:2 — Валькве Ольсен (Бастиансен, Эспеланд) — 46:55 (5x5),

0:3 — Холес (Олимб, Торесен) — 50:02 (5x4)