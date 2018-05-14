Россия разгромила Словакию

Сборная России обыграла команду Словакии в матче чемпионата мира по хоккею

Сборная России одержала победу над командой Словакии со счетом 4:0 в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

Сборные России и Словакии провели 16-й очный матч на мировых первенствах. В 10-й раз победу одержали российские хоккеисты, трижды были сильнее словаки, еще три встречи завершились вничью. Последний раз команда Словакии добивалась победы над сборной России в матче чемпионата мира 2004 года (2:0).

В турнирной таблице группы A сборная России занимает второе место, набрав 16 очков. Российская команда не опустится ниже второй строчки, поэтому встречу 1/4 финала проведет в Копенгагене, где играет матчи группового этапа. Сборная Словакии идет пятой (8 очков), отставая от идущей четвертой команды Швейцарии на одно очко.

В заключительном матче группового этапа сборная России 15 мая сыграет с командой Швеции, которая с 17 очками идет на первом месте в группе. В этой встрече определится победитель группы A. Словаки в тот же день сыграют с белорусами.

На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.