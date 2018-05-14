Чемпионат мира по хоккею 2018: Норвегия — Южная Корея. 3:0

Норвегия со счетом 3:0 переиграла Южную Корею, которая так и не сумела одержать ни одной победы на своем дебютном чемпионате мира по хоккею. Игра завершилась на арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.

Вратарь норвежской команды Ларс Хеуген провел на льду все 60 минут, а его корейский коллега Мэтт Далтон почти на минуту меньше, так как покидал площадку в концовке игры, создавая для партнеров большинство.

Удалялись норвежцы лишь однажды, а корейцы — сразу шесть раз.