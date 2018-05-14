Норвегия со счетом 3:0 переиграла Южную Корею, которая так и не сумела одержать ни одной победы на своем дебютном чемпионате мира по хоккею. Игра завершилась на арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.
Первая треть матча закончилась с минимальным преимуществом скандинавов, вторая не принесла им голов, а третья — сразу два. Их авторами стали Тобиас Линдстрем, Томас Валькве Ольсен и Юнас Холес. Результативные передачи на свой счет записали Матис Олимб, Андерс Бастиансен, Кен-Андре Олимб и Стеффен Торесен.
Вратарь норвежской команды Ларс Хеуген провел на льду все 60 минут, а его корейский коллега Мэтт Далтон почти на минуту меньше, так как покидал площадку в концовке игры, создавая для партнеров большинство.
Удалялись норвежцы лишь однажды, а корейцы — сразу шесть раз.