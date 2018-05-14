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Шестеркин: «Мне бы такое спокойствие, как у Кошечкина!»
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Шестеркин: «Мне бы такое спокойствие, как у Кошечкина!» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вратарь сборной России Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от матча с национальной командой Словакии, завершившегося победой россиян со счетом 4:0. Шестеркин отразил 13 бросков и оформил четвертый «сухарь» россиян на чемпионате мира.
"В первом периоде было тяжело из-за того, что не было бросков. Во втором они появились, поймал тонус, доведи дело до победы. Блокировали много бросков, показали хорошую командную игру.
На сухую серию даже не обращаю внимания. С Кошечкиным спокойно общаемся. Я подсматриваю, насколько он спокоен. Мне бы такое спокойствие — получше бы играл, наверное.
Будет стрессом или радостью, если на меня сделают ставку в плей-офф? Посмотрим. Все вместе, наверное", — передает слова Шестеркина корреспондент Sport24.ru Дарья Тубольцева.
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