«На груди игроков написано „Россия“, они рождены с пасами»

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев рассказал о травмах своих игроков и посетовал на нехватку опыта, помешавшую им избежать неприятностей. Защитник Владислав Гавриков объяснил причины не слишком успешно проведенного командой второго периода, а нападающий Никита Гусев поделился эмоциями от своего первого гола на чемпионате мира. Россияне обыграли словаков и поспорят за победу в группе А.

Сборная России по хоккею победила команду Словакии в шестом туре групповой стадии чемпионата мира в Дании — 2018. Шайбы забросили Максим Мамин и Никита Гусев в первом периоде, а также Максим Шалунов Илья Михеев — в пустые ворота в концовке. Во вторник, в заключительном матче этапа, подопечные Ильи Воробьева сойдутся со шведами, которые пока опережают наших на одно очко. Победитель выиграет состязание в группе А и выйдет на теоретически более слабого соперника в четвертьфинале.

Победу омрачили травмы ведущих игроков — Кирилла Капризова и Максима Мамина. Первому диагностировали ушиб, состояние и перспективы второго еще предстоит оценить медикам, уточнил Воробьев.

«Не сказал бы, что мы не были готовы к жесткой игре словаков, — приводит слова специалиста официальный сайт Федерации хоккея России. — Возможно, в тех моментах, где ребята получили повреждения, не хватило опыта. Хорошо, что они лезли вперед, они настоящие нападающие, они хотят забить гол. Но при счете 2:0, именно в таких моментах, может и не надо было идти до конца.

Разница в количестве бросков словаков между первым и вторым периодом объясняется тем, что им уже нечего было терять, они полетели активно. И нам следует поработать над пересменками».

Отметим, что из-за повреждений со словаками не играли Динар Хафизуллин и Сергей Андронов . Последний, скорее всего, выйдет в решающей игре против шведов. А место в воротах займет Василий Кошечкин — это тоже слова Воробьева.

«Что касается игры Максима Шалунова в центре, то чем дольше продолжалась игра — тем лучше он выглядел, — резюмировал специалист. — В третьем периоде вся команда по-спортивному закусилась. Молодцы. Павел Бучневич сыграл в качестве тринадцатого нападающего — это ротация, надо было так сделать по определенным причинам. Паша нормально вписался.

Почему много пасов в большинстве? У нас две концепции игры. А пасы… У игроков на груди написано «Россия», они рождены с пасами.

Звон от штанг стоит в ушах? Есть немножко. Остаться на четвертьфинал в Копенгагене было действительно важно. А вратарскую тему давайте лучше на удачу не обсуждать. Сложная тема, это индивидуальный вид спорта, лишний раз стараюсь ее не затрагивать».

Лучшими игроками матча организаторы ЧМ назвали вратарей — словака Марека Чильяка и россиянина Игоря Шестеркина , который оформил второй «шатаут» в Дании-2018. По словам спортсмена, о включении в состав его предупредили за сутки до матча.

«Поэтому можно было спокойно готовиться, — констатировал он. — В первом периоде мы полностью переиграли соперника — продемонстрировали хорошую игру. Во втором немного ее упустили. Хорошо, что блокировали броски и работали на команду — благодаря этому одержали победу.

На руку ли сборной ротация? Не знаю, спросите у Васи Кошечкина. Думаю, основному вратарю тоже надо отдыхать, ведь впереди важные матчи на вылет».

По словам капитана команды Павла Дацюка, особых опасений по ходу игры у него самого и его партнеров не возникало.

«Мы знали, что сегодня надо обязательно выиграть, — отметил нападающий. — Сложность следующего матча против шведов зависит о того, сумеем ли мы не делать ошибок на чужой и своей синих линиях. Чем меньше мы их совершим, тем будет проще для нас».

Один из самых полезных игроков нынешней сборной Никита Гусев открыл счет своим голам на ЧМ.

«Мой гол? Да ничего особенного: Павел Дацюк принял шайбу, увидел, где я нахожусь — я это сразу заметил, он здорово отдал мне передачу, и я просто бросил в касание, — рассказал герой олимпийского финала. — Ну а вообще неплохо начали, потом немного сбавили, но в итоге все равно веретено довели игру до победы.

С Дацюком и Кириллом Капризовым мне действовать комфортно. В принципе, знаю, что ребята делают, они — знают мои действия. По этой причина игра складывается проще».

Защитник Владислав Гавриков объяснил, почему второй период получился у сборной России хуже, чем первый и третий.