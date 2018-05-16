ЦСКА обменялся нападающими с «Авангардом»

Как сообщили в московском клубе, в обратную сторону последовал шведский форвард Филип Карлссон.

"ЦСКА обменял Петрова в "Авангард" на права на шведа Карлссона", — сказали в стане армейцев.

28-летний Петров в минувшем сезоне набрал 28 очков в 45 матчах в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 22-летний Карлссон был выбран "Авангардом" на драфте 2013 года и в КХЛ не играл.