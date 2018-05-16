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ЦСКА обменялся нападающими с «Авангардом»
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ЦСКА обменялся нападающими с «Авангардом» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ХК ЦСКА
Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Петров стал игроком "Авангарда", информирует ТАСС.
Как сообщили в московском клубе, в обратную сторону последовал шведский форвард Филип Карлссон.
"ЦСКА обменял Петрова в "Авангард" на права на шведа Карлссона", — сказали в стане армейцев.
28-летний Петров в минувшем сезоне набрал 28 очков в 45 матчах в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 22-летний Карлссон был выбран "Авангардом" на драфте 2013 года и в КХЛ не играл.
Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с нападающим Александром Поповым.
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