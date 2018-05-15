Стартовал матч лидеров группы В чемпионата мира по хоккею 2018 года — США и Финляндии. Встреча проходит на арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.
Команды занимают первое и второе места в группе соответственно. Американцы набрали 16 очков, выиграв каждый из своих матчей: 5:4 по буллитам — у Канады, 4:0 — у Дании, 3:0 — у Германии, 3:2 в овертайме — у Латвии, 13:1 — у Южной Кореи, 9:3 — у Норвегии.
Финны набрали на три балла меньше, так как уступили в двух играх из шести — с Данией (2:3) и Германией (2:3 в дополнительное время). Победила Финляндия корейцев (8:1), латышей (8:1), норвежцев (7:0) и канадцев (5:1).
Кто и как именно победит сегодня, вы сможете узнать из прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
США: Чарли Линдгрен, Скотт Дарлинг, Кейт Кинкейд.
Финляндия: Харри Сятери, Ээро Кильпеляйнен, Вилле Хуссо.
Защитники
США: Коннор Мерфи, Уилл Батчер, Алек Мартинес, Ник Дженсен, Нил Пионк, Джордан Истерли, Чарли Макэвой, Куинн Хьюз.
Финляндия: Вилле Покка, Томми Кивисте, Миика Койвисто, Нико Миккола, Юусо Риикола, Миро Хейсканен, Маркус Нутиваара, Юлиус Хонка.
Нападающие
США: Кэм Аткинсон, Ник Бонино, Брайан Гиббонс, Дилан Ларкин, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Тейдж Томпсон, Патрик Кейн, Блейк Коулман, Крис Крайдер, Андерс Ли, Сонни Милано, Дерек Райан, Колин Уайт.
Финляндия: Пекка Йормакка, Марко Анттила, Себастьян Ахо, Олли Палола, Микаэль Гранлунд, Каспери Капанен, Сакари Маннинен, Янне Песонен, Микко Рантанен, Саку Мяэналанен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела, Теуво Терявяйнен, Ээли Толванен.