Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Финляндия (15 мая, 13:15)

Стартовал матч лидеров группы В чемпионата мира по хоккею 2018 года — США и Финляндии. Встреча проходит на арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.

Команды занимают первое и второе места в группе соответственно. Американцы набрали 16 очков, выиграв каждый из своих матчей: 5:4 по буллитам — у Канады, 4:0 — у Дании, 3:0 — у Германии, 3:2 в овертайме — у Латвии, 13:1 — у Южной Кореи, 9:3 — у Норвегии.

Финны набрали на три балла меньше, так как уступили в двух играх из шести — с Данией (2:3) и Германией (2:3 в дополнительное время). Победила Финляндия корейцев (8:1), латышей (8:1), норвежцев (7:0) и канадцев (5:1).

Кто и как именно победит сегодня, вы сможете узнать из прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие