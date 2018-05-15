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Швейцария — Франция (15 мая, 13:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Швейцария — Франция (15 мая, 13:15) 

Рамблер 50 минут назад
Фото: Reuters
Швейцария и Франция начали играть друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Матч проходит на «Роял Арене» в Копенгагене, Дания.
Ни один из сегодняшних соперников еще не лишился шансов выйти в четвертьфинал. Однако если перспективы французов скорее математические, то вероятность успеха швейцарцев довольно высока.
В данный момент Швейцария занимает четвертое место в группе В, то есть последнее, позволяющее выйти из нее. Ранее команда трижды выиграла и столько же раз проиграла. Не устояли швейцарцы перед Чехией (4:5 по буллитам), Россией (3:4) и Швецией (3:5), а победили Австрию (3:2 в овертайме), Словакию (2:0) и Белоруссию (5:2).
Французы расположились на шестом месте, проиграв на матч больше: 0:7 — России, 0:4 — Швеции, 1:3 — Словакии, 0:6 — Чехии. Переиграла сборная Франции лишь белорусов (6:2) и австрийцев (5:2).
Проследить за ходом сегодняшней игры вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швейцария: Рето Берра, Жилль Зенн, Леонардо Дженони.
Франция: Ронан Кеменер, Себастьян Юленен, Флорьян Арди.
Защитники
Швейцария: Михаэль Фора, Йоэль Дженацци, Рафаэль Диас, Дин Кукан, Роман Йози, Мирко Мюллер, Рамон Унтерзандер, Лукас Фрик.
Франция: Тома Тири, Юго Галле, Антонен Манавьян, Жонатан Жаниль, Дамьен Ро, Флорьян Шакиашвили, Йоанн Овитю, Кевин Экефей.
Нападающие
Швейцария: Грегори Хофман, Крис Бальтисбергер, Йоэль Вермин, Энцо Корви, Тимо Майер, Симон Мозер, Нино Нидеррайтер, Дамьен Риа, Свен Андригетто, Кевин Фиала, Ноа Род, Гаэтан Хас, Рето Шеппи, Тристан Шервай.
Франция: Морен Буве, Антони Гюттиг, Тедди Да Коста, Дамьен Флери, Стефан Да Коста, Гийом Леклер, Флоран Дуэ, Валентен Клеро, Александр Тексье, Лоик Ламперье, Жорданн Перре, Антони Реш, Николя Риц, Саша Трей.
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