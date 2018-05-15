Чемпионат мира по хоккею 2018: Швейцария — Франция (15 мая, 13:15)

Швейцария и Франция начали играть друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Матч проходит на «Роял Арене» в Копенгагене, Дания.

Ни один из сегодняшних соперников еще не лишился шансов выйти в четвертьфинал. Однако если перспективы французов скорее математические, то вероятность успеха швейцарцев довольно высока.

В данный момент Швейцария занимает четвертое место в группе В, то есть последнее, позволяющее выйти из нее. Ранее команда трижды выиграла и столько же раз проиграла. Не устояли швейцарцы перед Чехией (4:5 по буллитам), Россией (3:4) и Швецией (3:5), а победили Австрию (3:2 в овертайме), Словакию (2:0) и Белоруссию (5:2).

Французы расположились на шестом месте, проиграв на матч больше: 0:7 — России, 0:4 — Швеции, 1:3 — Словакии, 0:6 — Чехии. Переиграла сборная Франции лишь белорусов (6:2) и австрийцев (5:2).

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Составы команд

Вратари

Швейцария: Рето Берра, Жилль Зенн, Леонардо Дженони.

Защитники

Нападающие