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Канада — Германия (15 мая, 17:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Германия (15 мая, 17:15) 

Рамблер 4 минуты назад
Фото: Reuters
Стартовал последний и для Канады, и для Германии матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. Игра проходит на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания).
Ранее канадцы выиграли четыре матча из шести — у Южной Кореи (10:0), Дании (7:1), Норвегии (5:0) и Латвии (2:1 в овертайме), — а проиграли — США (4:5 по буллитам) и Финляндии (1:5).
В свою очередь, серебряные медалисты Олимпиады в Пхенчхане немцы победили лишь дважды (6:1 — корейцев, 3:2 в дополнительное время — финнов). Уступила Германия датчанам (2:3 по буллитам), норвежцам (4:5 по буллитам), американцам (0:3) и латышам (1:3).
Канадцы уже обеспечили себе участие в четвертьфинале турнира, а немцы обеспечили неучастие. Однако сегодняшний матч важен для «кленовых листьев», так как определит их итоговое положение в группе В и, как следствие, будущего соперника.
Чем закончится игра, вы сможете узнать при помощи прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Канада: Дарси Кемпер, Майкл Дипьетро, Кертис Макэлинни.
Германия: Тимо Пильмайер, Матиас Нидербергер, Никлас Тройтле.
Защитники
Канада: Марк-Эдуар Власич, Тома Шабо, Райан Пулок, Райан Мюррей, Дарнелл Нурс, Колтон Парэйко, Джоэл Эдмундсон, Аарон Экблад.
Германия: Корбиниан Хольцер, Янник Зайденберг, Бьерн Крупп, Оливер Мебус, Мориц Мюллер, Деннис Зайденберг, Йонас Мюллер, Бернхард Эбнер.
Нападающие
Канада: Мэтью Барзал, Антони Бовилье, Тайсон Джост, Пьер-Люк Дюбуа, Джош Бейли, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан О'Райлли, Жан-Габриэль Пажо, Кайл Туррис, Бо Хорват, Коннор Макдэвид, Джейден Шварц, Брэйден Шенн, Джордан Эберле.
Германия: Маркус Айзеншмид, Леон Драйзайтль, Доминик Кагун, Николас Креммер, Марк Михаэлис, Марсель Небельс, Даниэль Пьетта, Маттиас Плахта, Себастьян Увира, Фредерик Тиффельс, Мануэль Видерер, Патрик Хагер, Ясин Эхлиз, Мирко Хеффлин.
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