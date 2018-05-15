Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Германия (15 мая, 17:15)

Стартовал последний и для Канады, и для Германии матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. Игра проходит на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания).

Ранее канадцы выиграли четыре матча из шести — у Южной Кореи (10:0), Дании (7:1), Норвегии (5:0) и Латвии (2:1 в овертайме), — а проиграли — США (4:5 по буллитам) и Финляндии (1:5).

В свою очередь, серебряные медалисты Олимпиады в Пхенчхане немцы победили лишь дважды (6:1 — корейцев, 3:2 в дополнительное время — финнов). Уступила Германия датчанам (2:3 по буллитам), норвежцам (4:5 по буллитам), американцам (0:3) и латышам (1:3).

Канадцы уже обеспечили себе участие в четвертьфинале турнира, а немцы обеспечили неучастие. Однако сегодняшний матч важен для «кленовых листьев», так как определит их итоговое положение в группе В и, как следствие, будущего соперника.

Чем закончится игра, вы сможете узнать при помощи прямой трансляции на « Чемпионате ».

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Вратари

Защитники

Нападающие