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Белоруссия — Словакия. 4:7
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Белоруссия — Словакия. 4:7 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: Reuters
Сборная Белоруссии была близка, но так и не сумела выиграть свой первый матч на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Сегодня на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) со счетом 4:7 победила Словакия.
В первом периоде игры белорусы пропустили дважды, ничего не забив, однако уже во втором исправили ситуацию, сравняв счет. Тем не менее в последней трети матча словаки забросили сразу пять шайб, а белорусские хоккеисты — лишь две.
Голы в составе проигравшей команды забили Александр Китаров, Шарль Ленгле, Евгений Ковыршин и Павел Воробей. Ассистировали им Сергей Дрозд, Степан Фальковский, Артем Левша, Джефф Плэтт (дважды), Максим Сушко, Александр Павлович и Егор Шарангович.
Авторы словацких шайб — это Мартин Бакош (дважды), Томаш Юрчо (дважды), Марек Говорка, Михал Криштоф и Марек Дялога, который реализовал буллит. Передачами их награждали Ладислав Надь (пять раз), Андрей Секера, Мартин Бакош (дважды), Михал Криштоф и Томаш Юрчо.
Ворота сборной Белоруссии 60 минут защищал Виталий Трус, а начинавший встречу словак Патрик Рыбар был заменен на Марека Чильяка уже после первого периода.
Судьи удаляли белорусов четыре раза, а словаков — пять.
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