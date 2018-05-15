Чемпионат мира по хоккею 2018: Белоруссия — Словакия. 4:7

Сборная Белоруссии была близка, но так и не сумела выиграть свой первый матч на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Сегодня на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) со счетом 4:7 победила Словакия.

В первом периоде игры белорусы пропустили дважды, ничего не забив, однако уже во втором исправили ситуацию, сравняв счет. Тем не менее в последней трети матча словаки забросили сразу пять шайб, а белорусские хоккеисты — лишь две.

Ворота сборной Белоруссии 60 минут защищал Виталий Трус, а начинавший встречу словак Патрик Рыбар был заменен на Марека Чильяка уже после первого периода.

Судьи удаляли белорусов четыре раза, а словаков — пять.