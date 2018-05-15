Белоруссия вновь проиграла на ЧМ в Дании

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Белоруссия проиграла Словакии и покинула высший хоккейный дивизион 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Белорусы проиграли словакам со счетом 4:7 и заняли последнее место в группе А. Сборная Белоруссии покинула высший хоккейный дивизион, не набрав ни одного очка в семи матчах.
Победа сборной Словакии не помогла выйти команде в плей-офф турнира. Словаки заняли пятое место, набрав девять баллов.
ЧМ-2018. Групповой этап
Белоруссия — Словакия — 4:7 (0:2, 2:0, 0:5)
Голы: Бакош (Надь, Секера), 00:18 — 0:1. Юрчо (бол., Бакош, Надь), 10:07 — 0:2. Китаров (мен., Дрозд, Фальковский) 32:24 — 1:2. Ленгле (бол., Левша, Плэтт), 35:00 — 2:2. Бакош (Надь), 47:23 — 2:3. Ковыршин (Сушко, Павлович), 48:37 — 3:3. Воробей (бол., Шарангович, Плэтт), 50:18 — 4:3. Юрчо (Бакош, Надь), 51:17 — 4:4. Говорка (Криштоф), 54:57 — 4:5. Дялога, буллит, 55:48 — 4:6. Криштоф (Юрчо, Надь), 59:42 — 4:7.
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