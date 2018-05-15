Канада всухую победила немцев на ЧМ в Дании

Канада всухую победила немцев, но снова ничем не удивила. Бояться такую Канаду — смешно

Хоккейный турнир Олимпиады-2018, конечно, многих разочаровал, но свой след в истории точно оставил. Например, в истории сборной Канады, которая после Пхеначхана, впервые с 2010 года, перестала быть олимпийским чемпионом. Виновата в этом команда Германии, которая в полуфинале Игр в Корее взяла, да и обыграла «Кленовых листьев».

Шанс взять реванш за то поражение представился канадцам сегодня. Точнее даже так — реванш был единственной мотивацией канадской команды в заключительной игре группового этапа чемпионата мира против немцев. Никаких турнирных задач перед североамериканской сборной к моменту начала матча уже не было. В четвертьфинале ей так или иначе предстояло встретиться с Россией или Швецией, а кто конкретно будет соперником «Кленовых листьев» в первом раунде плей-офф «Красная машина» и «Тре Крунур» должны были решить в очном противостоянии, которое в расписании игрового дня стояло позже игры канадцев.

Команда Германии на чемпионате мира разочаровала и подтвердила скептические настроения тех экспертов, которые утверждали, что взлет немцев на Олимпиаде — случайность. В Дании команда Марко Штурма смогла обыграть только безнадежных южнокорейцев и преподнесла мини-сенсацию, победив очень молодых и нестабильных финнов. В остальном все печально — четыре поражения от норвежцев, дачтан, американцев и латышей.

Канада пока тоже не феерит. Главным соперникам по группе — США и Финляндии — Коннор Макдэвид и компания проиграли, а Латвию смогли дожать только в овертайме. Но даже таких канадцев, не очень интересующихся результатами на групповом этапе и способных подарить очки кому угодно, хватило для уверенной победы над немцами.

Счет первого периода — 1:0. Счет первого периода по броскам в створ ворот — 11:3. В обоих случаях — в пользу «Кленовых листьев». Эти цифры многое объяснят тем, кто не видел этого матча: на льду в нем, по большей части, была одна команда. Правда, и та точно не выдавала свой максимум. Единственный гол канадцев в этой двадцатиминутке организовало первое звено — Макдэвид отдал на Ньюджента-Хопкинса, тот вывел на бросок Брэйдена Шенна и партнер Владимира Тарасенко по «Сент-Луису» не промахнулся по пустому углу.

Второй игровой отрезок — практически полная копия первого. Снова заметное превосходство фаворита и снова всего один гол. Макдэвид доставил шайбу из своей зоны в чужую, там передал ее Ньюдженту-Хопкинсу, а немецкий вратарь не успел вовремя сомкнуть щитки.

В третьем периоде центрфорвард «Колорадо Эвеланш» Тайсон Джост напомнил, что забивать у канадцев способно не только первое звено, на этом все и закончилось — 3:0.

Дальнейший расклад предельно прост — проигравший в матче Россия — Швеция в четвертьфинале сыграет с командой Канады. Есть серьезные основания предполагать, что в плей-офф «Кленовые листья» могут резко преобразиться, но бояться их точно не стоит. У канадцев отвратительная вратарская линия, они не показывают какого-то невероятного хоккея, а после семи матчей в полурасслабленном режиме на главные игры собраться им будет не так-то просто. Да, нельзя забывать о факторе Коннора Макдэвида, но в Дании ни финнам, ни американцам капитан канадцев не забил, а против других топ-сборных он здесь пока не играл. Канада сильна и опасна, но пройти ее точно можно.