Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Швеция (15 мая, 21:15)

Стартовал матч, в котором Россия поборется за первое место в группе А чемпионата мира по хоккею 2018 года. Игра с пока лидирующей командой Швеции проходит на копенгагенской «Роял Арене» (Дания).

Шведы еще не проиграли ни единого матча на групповом этапе: пала и Белоруссия (5:0), и Чехия (3:2), и Франция (4:0), и Австрия (7:0), и Словакия (4:3 в овертайме), и Швейцария (5:3). Таким образом, Швеция набрала 17 очков.

Россия же проиграла один матч — чехам в дополнительное время (3:4). Все остальные игры, за исключением встречи со Швейцарией (4:3), россияне завершали разгромом соперника: Франция и Австрия проиграли 7:0, Белоруссия — 6:0, а Словакия — 4:0. Российская команда заработала 16 баллов.

Сумеет ли Россия победить сегодня и опередить Швецию в турнирной таблице, вы сможете узнать из прямой трансляции на « Чемпионате ».

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