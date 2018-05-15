Стартовал матч, в котором Россия поборется за первое место в группе А чемпионата мира по хоккею 2018 года. Игра с пока лидирующей командой Швеции проходит на копенгагенской «Роял Арене» (Дания).
Шведы еще не проиграли ни единого матча на групповом этапе: пала и Белоруссия (5:0), и Чехия (3:2), и Франция (4:0), и Австрия (7:0), и Словакия (4:3 в овертайме), и Швейцария (5:3). Таким образом, Швеция набрала 17 очков.
Россия же проиграла один матч — чехам в дополнительное время (3:4). Все остальные игры, за исключением встречи со Швейцарией (4:3), россияне завершали разгромом соперника: Франция и Австрия проиграли 7:0, Белоруссия — 6:0, а Словакия — 4:0. Российская команда заработала 16 баллов.
Сумеет ли Россия победить сегодня и опередить Швецию в турнирной таблице, вы сможете узнать из прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Россия: Илья Сорокин, Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин.
Швеция: Магнус Хелльберг, Филип Густавссон, Андерс Нильссон.
Защитники
Россия: Никита Трямкин, Алексей Береглазов, Владислав Гавриков, Никита Нестеров, Богдан Киселевич, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев, Никита Зайцев.
Швеция: Оливер Экман-Ларссон, Микаэль Викстранд, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Хампус Линдхольм, Эрик Густафссон, Маттиас Экхольм.
Нападающие
Россия: Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Александр Барабанов, Павел Бучневич, Никита Гусев, Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Илья Михеев, Никита Сошников, Максим Шалунов, Максим Мамин.
Швеция: Деннис Эверберг, Лиас Андерссон, Микаэль Баклунд, Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Адриан Кемпе, Юхан Ларссон, Виктор Арвидссон, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Рикард Ракелль, Филип Форсберг, Густав Нюквист, Патрик Хернквист, Маттиас Янмарк.