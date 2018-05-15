На арене датского Хернинга «Йюске Банк Боксен» стартовал матч, который определит последнего четвертьфиналиста чемпионата мира по хоккею 2018 года. Хозяйка первенства Дания играет с Латвией.
Именно победитель этой игры выйдет из группы В. После шести матчей датчане набрали 11 очков и занимают четвертое место — последнее, что дает право прохода в следующую стадию. Прибалты же набрали 10 баллов и расположились на пятой строчке.
До сих пор Дания проиграла лишь дважды, оба раза — североамериканцам: США — 0:4, а Канаде — 1:7. Выиграли скандинавы у немцев (3:2 по буллитам), финнов (3:2), норвежцев (3:0) и корейцев (3:1).
Латвия проиграла на матч больше: не устояли латыши перед Финляндией (1:8), США (2:3 в овертайме) и Канадой (1:2 в дополнительное время). Не устояли перед ними норвежцы (3:2 в овертайме), корейцы (5:0) и немцы (3:1).
Кто выстоит сегодня, став последним четвертьфиналистом чемпионата мира, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Дания: Себастьян Дам, Фредерик Андерсен, Джордж Серенсен.
Латвия: Матис Кивлениекс, Кристерс Гудлевскис, Элвис Мерзликин.
Защитники
Дания: Николас Йенсен, Стефан Лассен, Эмиль Кристенсен, Филип Ларсен, Матиас Лассен, Оливер Лауридсен, Даниэль Нильсен, Йеспер Йенсен.
Латвия: Кристапс Зиле, Увис Балинскис, Гунтис Галвиньш, Кристапс Сотниекс, Кристиан Рубинс, Эдгарс Сиксна, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис.
Нападающие
Дания: Николай Майер, Матиас Хансен Бау, Мортен Поульсен, Патрик Бьеркстранд, Оливер Бьеркстранд, Миккель Бедкер, Йеспер Йенсен, Фредерик Сторм, Никлас Йенсен, Мадс Кристенсен, Мортен Мадсен, Франс Нильсен, Петер Регин, Патрик Русселль, Янник Хансен, Никлас Хардт, Юлиан Якобсен.
Латвия: Андрис Джериньш, Гунарс Скворцов, Родриго Аболс, Рудольф Балцерс, Оскар Батня, Теодор Блюгерс, Рональд Кениньш, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Никита Евпалов, Микс Индрашис, Мартиньш Карсумс, Гинтс Мейя, Виталий Павлов, Френкс Разгалс, Микелис Редлихс.