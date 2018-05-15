Чемпионат мира по хоккею 2018: Дания — Латвия (15 мая, 21:15)

На арене датского Хернинга «Йюске Банк Боксен» стартовал матч, который определит последнего четвертьфиналиста чемпионата мира по хоккею 2018 года. Хозяйка первенства Дания играет с Латвией.

Именно победитель этой игры выйдет из группы В. После шести матчей датчане набрали 11 очков и занимают четвертое место — последнее, что дает право прохода в следующую стадию. Прибалты же набрали 10 баллов и расположились на пятой строчке.

До сих пор Дания проиграла лишь дважды, оба раза — североамериканцам: США — 0:4, а Канаде — 1:7. Выиграли скандинавы у немцев (3:2 по буллитам), финнов (3:2), норвежцев (3:0) и корейцев (3:1).

Латвия проиграла на матч больше: не устояли латыши перед Финляндией (1:8), США (2:3 в овертайме) и Канадой (1:2 в дополнительное время). Не устояли перед ними норвежцы (3:2 в овертайме), корейцы (5:0) и немцы (3:1).

Кто выстоит сегодня, став последним четвертьфиналистом чемпионата мира, вы сможете узнать на « Чемпионате ».

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