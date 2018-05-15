Россия проиграла Швеции

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Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Швеция. 1:3 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Хоккейная сборная России не сумела победить шведов и встретится в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года с Канадой. Игра россиян со скандинавами только что завершилась на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене. Итоговый счет матча — 1:3.
Первый период российская команда выиграла (1:0), однако во втором утратила преимущество, пропустив дважды, а в третьем еще раз.
Единственную шайбу за Россию забросил Кирилл Капризов с передач Никиты Гусева и Павла Дацюка.
Шведские голы забили Мика Зибанеджад, Рикард Ракелль и Маттиас Экхольм. Пасовали на них в эти моменты Оливер Экман-Ларссон, Густав Нюквист, Мика Зибанеджад, Маттиас Янмарк и Андерс Нильссон.
Голкипер шведов Андерс Нильссон провел на льду 60 минут, а россиянин Василий Кошечкин несколько раз его покидал, создавая для партнеров большинство.
Игроки России удалялись дважды, а шведы втрое чаще. Команды по разу воспользовались этим, забивая голы.
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