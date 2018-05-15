Россия проиграла Швеции

Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Швеция. 1:3

Хоккейная сборная России не сумела победить шведов и встретится в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года с Канадой. Игра россиян со скандинавами только что завершилась на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене. Итоговый счет матча — 1:3.

Первый период российская команда выиграла (1:0), однако во втором утратила преимущество, пропустив дважды, а в третьем еще раз.

Голкипер шведов Андерс Нильссон провел на льду 60 минут, а россиянин Василий Кошечкин несколько раз его покидал, создавая для партнеров большинство.

Игроки России удалялись дважды, а шведы втрое чаще. Команды по разу воспользовались этим, забивая голы.