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Дания — Латвия. 0:1
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Дания — Латвия. 0:1 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Дании по хоккею проиграла Латвии и не сыграет в четвертьфинале домашнего чемпионата мира. Встреча на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге закончилась со счетом 0:1.
Единственную в матче шайбу в первом периоде забросил Андрис Джериньшс передачи Микса Индрашиса.
Вратарь латышей Элвис Мерзликин провел в створе полную игру, а датчанин Фредерик Андерсен покинул его за две минуты до конца игры, чтобы создать численное большинство для партнеров.
Судьи удаляли шведов со льда три раза, а прибалтов лишь однажды.
Благодаря сегодняшней победе Латвия набрала на групповом этапе мирового первенства 2018 года 13 очков и заняла четвертое место — последнее из тех, что позволяют выйти в следующую стадию турнира. В четвертьфинале латыши сыграют со Швецией, также сегодня победившей — Россию со счетом 3:1.
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