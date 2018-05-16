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Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
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Российский вратарь «Тампы» Василевский признан первой звездой дня в НХЛ 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: © AP Photo/Chris O'Meara
Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В ночь на среду "Тампа" в гостях обыграла "Вашингтон" со счетом 4:2 в 1/2 финала плей-офф, счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Вашингтона".
Василевский отразил 36 из 38 бросков по своим воротам. Второй звездой назвали шведского защитника "Тампы" Виктора Хедмана, на его счету гол и две результативные передачи во встрече.
Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров признан третьей звездой матча. Он записал на свой счет шайбу и голевую передачу.
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