Российский вратарь «Тампы» Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на среду "Тампа" в гостях обыграла "Вашингтон" со счетом 4:2 в 1/2 финала плей-офф, счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Вашингтона".

Василевский отразил 36 из 38 бросков по своим воротам. Второй звездой назвали шведского защитника "Тампы" Виктора Хедмана , на его счету гол и две результативные передачи во встрече.