Овечкин прокомментировал поражение от «Тампы»

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Знарок пожалел сборную России за вылет с чемпионата мира по хоккею

Овечкин не смог сдержать эмоций после поражения и сломал клюшку

"Тампа" сравняла счет в серии с "Вашингтоном" в полуфинале Кубка Стэнли