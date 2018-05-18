Овечкин прокомментировал поражение от «Тампы» 

"Тампа-Бэй Лайтнинг" одержала победу над "Вашингтон Кэпиталз" в четвертом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Российский капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал поражение своей команды.
"Конечно, мы упустили возможность в этой встрече. Теперь надо смотреть вперед.
Нам предстоит большая проверка, но при этом мы хотим получать удовольствие от игры. Мы поедем в Тампу и будем играть в свой хоккей, рассчитывая одержать победу", — заявил хоккеист.
Ранее российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов повторил клубный рекорд по очкам за один плей-офф.